Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 21 Dicembre 2022: Vergine dubbiosa

Ariete Sarà una giornata molto intensa e questo sarà valido fino alla sera. Sul posto di lavoro non ci sono particolari novità, aspettate le feste ormai e dovete fare un piccolo sforzo prima di arrivarci.

Toro Non sapete cosa vi manca e questo vi causa qualche fastidio ma la soluzione è semplice: dovete solo continuare a cercare. Sul lavoro non sempre tutto va come volete ma questo può capitare.

Gemelli Non dovete abbattervi se non riuscite ancora a vedere dove portano i vostri sacrifici e il vostro lavoro. Nelle feste riposate ma non troppo, il lavoro non va in vacanza.

Cancro Provate sentimenti come rancore e anche risentimento ma questo periodo negativo non sarà eccessivamente lungo. I colleghi hanno molta stima nel vostro lavoro, ricordatevelo.

Leone Un’amicizia diventa amore in questo periodo, volete scoprire cosa comporta questo cambiamento? Lo vedrete presto. Attenti a qualche invidioso di troppo.

Vergine Avete dubbi sul partner in questo periodo, un tarlo che vi da qualche pensiero di troppo. Potrebbe essere una giornata negativa ma domani farete meglio.

Bilancia Prima di prendere decisioni importanti sul vostro futuro dovete parlare e dialogare con il partner, se siete impegnati in una relazione seria. Il confronto è sempre importante, anche in altri ambiti.

Scorpione Siate sempre calmi e aperti al prossimo, in modo da capirlo ma in ogni caso sempre senza rinunciare a voi stessi e ai vostri spazi.

Sagittario Il momento è propizio per un grande e notevole cambiamento anche se non sentite al massimo ancora il coraggio di affrontare questo cambiamento. Pensate a cosa fare con il vostro lavoro, anche qui potrebbe essere arrivato il momento per qualcosa di nuovo.

Capricorno I sentimenti li avete messi un po’ in pausa in questo periodo ma ciò non vuol dire necessariamente che non possano esserci incontri passionali interessanti.

Acquario Nei vostri rapporti c’è qualcosa che non vi convince. Per Natale arriva un regalo sotto forma di novità sul posto di lavoro, state attenti.