Oroscopo Paolo Fox Martedì 3 Gennaio 2023: Leone ambizioso

Ariete Questo sarà l’anno della rivincita. Grandi occasioni potrebbero presentarsi nel lavoro: mostratevi disponibili e affidabili coi colleghi. In amore avete voglia di divertirvi, non volete impegnarvi in qualcosa di troppo concreto e duraturo.

Toro Chi finora vi ha disprezzato e deriso, dovrà ricredersi. Avete tutte le carte in regola per dare il massimo e ottenere grandi cose. In amore lasciatevi andare anche se avete sofferto molto e quindi siete guardinghi.

Gemelli Non sapete bene quello che volete e cosa desiderate dal domani. Tante nuove idee e buoni propositi per l’anno nuovo. Ma per ora non si concretizzano. In amore, la vostra personalità è divisa tra più strade: cercate di non far soffrire chi vi sta accanto.

Cancro Cercate di rianimarvi e riaccendere l’attenzione su voi stessi e su chi vi circonda. Siete una persona brava e simpatica, potete togliervi belle soddisfazioni. Fidatevi solo delle persone giuste. In amore finalmente avete trovato il giusto equilibrio.

Leone Date sempre il massimo e la vostra ambizione vi spinge a spingere sull’acceleratore. Attenzione a non tirarvela eccessivamente: a diventare antipatici ci si mette un attimo. In amore cercate una nuova fiamma: valutate la possibilità di rimettervi in pista.

Vergine Non potete continuare a stare soli a vita. Avete bisogno di nuovi stimoli. I problemi e le delusioni vanno affrontati, sempre. C’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti.

Bilancia Un 2023 scoppiettante, ma non per questo semplice. Avrete infatti tanti impegni e compiti da portare a termine, e non sarà facile ottenere tutto ciò che desiderate. Siete in gamba e otterrete grandi cose. In amore apritevi con fiducia a nuove relazioni.

Scorpione Avete sempre i fari puntati addosso e questo può essere un limite. Tutti sono pronti a giudicarvi e a dire la loro, ma voi andate dritti per la vostra strada. Datevi da fare, vi giocherete presto una partita importante. L’amore sarà la benzina per affrontare tutto.

Sagittario Era da tempo che gli amici non vi vedevano così determinato e forte. I successi del 2022, saranno il fomento per fare bene nel 2023. D’altronde ogni nuovo anno si apre all’insegna dei buoni propositi. Chiuse storie d’amore importanti, ora è il momento di aprire nuovamente il vostro cuore.

Capricorno Vi sentite come su una nave in tempesta. Scombussolati e senza una guida, questo anno si apre sottotono, ma il meglio arriverà dalla primavera in poi. Vivete le emozioni in maniera radicale. Puntate a un 2023 più tranquillo ed equilibrato, soprattutto per l’amore: il fascino non manca.

Acquario Questo 2023 porterà grandi sorprese. Il futuro è roseo per quello che concerne la famiglia e i rapporti con gli amici. Sull’amore avete trovato un equilibrio che dovete mantenere.