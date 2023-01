Angelo Gabriel: chi è il talento richiesto da mezza Europa

Si sa, il mondo del calcio è facilmente suggestionabile. Si fa spesso troppo presto a parlare di fenomeni ed a strapagare giovani talentini in erba che si perdono per strada, ma Angelo Gabriel sembra davvero avere le stimmate del predestinato.

Angelo Gabriel: chi è

Nato a Brasilia il 21 dicembre 2004, Angelo Gabriel è un’ala destra molto rapida. Alto 1.73 per 65 kg fa dell’agilità e del dribbling le sue armi principali. Di piede sinistro, per caratteristiche e movenze ricorda vagamente un giovanissimo Robinho. Il noto portale online transfermarkt ne fa una valutazione di circa 13 milioni, cifra abbordabile, ma sicuramente elevata, considerata la giovanissima età del calciatore.

Le squadre interessate a lui

In questa sessione di calciomercato sono diversi i club europei che gli hanno messo gli occhi addosso. Semplici sondaggi sono stati fatti più o meno da chiunque, ma in Italia la squadra che meglio si è mossa nella sua direzione sembra essere il Milan di Pioli. Dopo aver praticamente già chiuso il nuovo portiere, i rossoneri sembrano aver puntato Angelo Gabriel che dovrebbe prendere il posto di titolare a destra nel tridente offensivo. Per i rossoneri il colpo porterebbe di sicuro una ventata d’aria fresca in un pattern offensivo che ormai rischia di risultare prevedibile.