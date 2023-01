Pelé nascose un oggetto misterioso: dopo 50 anni la verità

La leggenda di Ederson Arantes do Nascimiento, meglio noto come Pelé, verrà raccontata in eterno agli appassionati di calcio. Quello che in pochi sanno, però, è che il fenomeno brasiliano nascose un oggetto misterioso nel suo armasietto del Santos quasi 50 anni fa, con la promessa di non aprirlo mai.

Il giorno della sua ultima partita con la maglia del Santos nel 1974, la Perla Nera Pelé, chiuse per l’ultima volta il suo armadietto portando con sé la chiave. Al suo interno ebbe cura di riporvi un oggetto misterioso che, dopo la sua morte, ha alimentato la sua aura leggendaria. Neanche ai vertici più alti del club conoscono l’entità di tale cimelio, custodito all’interno di un cofanetto e poi segregato a chiave ormai nel lontano 2 ottobre 1974.

Ai colori del Santos, autentica fucina di talenti (uno su tutti Angelo Gabriel, richiesto da mezza Europa) è indissolubilmente legata la storia e la leggenda della Perla Nera Pelé, ed è proprio a quella squadra che il brasiliano intese lasciare il cimelio portafortuna. La promessa fatta alla sua ex squadra era quella di non aprire mai più quell’armadietto, poiché la fortuna era ancorata a quel cimelio segreto nascosto all’interno dell’armadietto. Dopo la morte del brasiliano, però, la società medita di aprire proprio il suo armadietto leggendario, rischiando di andare in contro alla “cattiva sorte”.