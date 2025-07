Oroscopo Paolo Fox del 31 luglio 2025: Toro, a volte serve un po’ di novità

Con la Luna opposta, potresti avvertire tensioni nella prima parte della giornata. Hai affrontato diversi cambiamenti e qualcuno potrebbe non averli accettati, ma non lasciare che ciò ti freni.

A volte serve un po’ di novità: cambiare abitudini può aiutarti a respirare meglio. Gestisci eventuali discussioni nella mattinata, per evitarle di sera.

Novità in vista, ma attenzione alle tensioni familiari o di coppia: la fretta non aiuta. Da agosto, Mercurio sarà più favorevole.

Agosto porterà emozioni sincere e vitali, lasciati alle spalle i mesi più grigi. La Luna è in aspetto positivo e favorisce un’attitudine più rilassata.

Hai una bella energia e potresti attirare l’attenzione: gioca le tue carte. Non permettere che la gelosia altrui scalfisca la tua determinazione.

Sei sotto pressione da tempo: urgono pause per recuperare energia. Cerca di concederti momenti di relax se puoi.

Scorpione

Luna in transito nel tuo segno porta rinnovata energia per tutto agosto. Questo è il momento giusto per rafforzare relazioni e ripartire da progetti importanti.