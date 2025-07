Guarda di Finanza, eseguita ordinanza di interdizione temporanea dai pubblici uffici nei confronti di due pubblici ufficiali in servizio presso il Comune di Cava De’ Tirreni

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solo a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data odierna la Compagnia della Guardia di Finanza di Cava De’ Tirreni ha dato esecuzione ad una misura cautelare applicativa dell’interdizione da pubblici uffici a carico di due funzionari del comune di Cava De’ Tirreni, per la durata, rispettivamente, di mesi 12 e di mesi 6.

In particolare, nell’ambito delle attività volte al contrasto delle frodi nel settore della spesa pubblica, con particolare riguardo ai fenomeni illeciti nell’assegnazione degli appalti, la Guardia di Finanza, diretta da questa Procura della Repubblica, ha provveduto ad approfondire le modalità con cui erano stati operati dal Comune di Cava De’ Tirreni tre affidamenti diretti riguardanti l’acquisto di n. 4 autovetture di servizio della Polizia Municipale.

Le Fiamme Gialle, secondo la ricostruzione sin qui ritenuta assistita da gravi indizi di colpevolezza alla stregua dell’ordinanza emessa dal G.I.P., hanno accertato che il responsabile del procedimento di acquisto, con il supporto diretto di altro funzionario addetto all’istruttoria, avesse aggiudicato la fornitura pubblica in violazione delle norme di settore, peraltro in favore di un soggetto suo congiunto, titolare di un concessionario auto avente sede nel territorio salernitano, cui peraltro erano stati preventivamente indicate le specifiche tecniche relative all’ordine di acquisto che sarebbe stato poi caricato dall’Ente Locale sul Me.P.A.

L’ordinanza interdittiva è stata emessa per i reati di rivelazione di segreto d’ufficio e falso in atto pubblico fidefaciente.

L’attività investigativa espletata, condotta anche attraverso attività tecniche, dimostra l’attenzione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e della Guardia di Finanza in relazione alle vicende delittuose che coinvolgono la Pubblica Amministrazione, compromettendone l’immagine presso i cittadini e determinando un grave pregiudizio per la collettività.