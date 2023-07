Oroscopo Paolo Fox di martedì 25 luglio 2023: Gemelli teso

Ariete Nella prima parte della giornata di domani la Luna sarà contraria. Nel pomeriggio invece la situazione migliorerà sensibilmente. Dal giorno 29 del mese Mercurio inizierà un nuovo transito: non sarà più possibile rimandare una scelta. I single in questa estate dovranno darsi da fare, perché sono in arrivo interessanti novità.

Toro Questi sono giorni complicati. Il Sole è dissonante, ma fortunatamente da venerdì Mercurio non sarà più in opposizione. Chi un problema economico o lavorativo è un po’ in ansia. A breve dovrete fare delle scelte importanti e dovrete sostenere anche delle responsabilità.

Gemelli In questa giornata di martedì c’è una tensione positiva nell’aria, da sfruttare sia in amore sia sul lavoro. C’è un rallentamento nelle questioni professionali e molti progetti che avete in mente adesso, potranno essere realizzati solamente nella seconda parte dell’anno.

Cancro Vi svegliate con una certa energia e il Sole vi regala una certa capacità di decisione. Mercoledì ci sarà un momento di forte agitazione, anche perché ultimamente dovete pensare più agli altri che a voi stessi. In questi giorni vi stanno chiedendo aiuto in tanti e nonostante voi siate una persona generosa, avrete bisogno di mettere alcuni paletti, di dare spazio agli altri.

Leone Periodo di recupero. Se ci sono delle questioni da risolvere, sfruttate la Luna favorevole fino al giorno 27 del mese. Avete superato diversi ostacoli anche con Saturno in opposizione. Alcune persone che amate hanno dovuto affrontare dei problemi, ma con il vostro aiuto li hanno superati.

Vergine La Luna è nel segno e il Sole è favorevole in queste 24 ore. A livello fisico potreste prendervi una specie di pausa rilassante, almeno per tutto il mese di agosto. Questo vi consentirà di ripartire con più grinta a settembre.

Bilancia Avete la Luna nel segno. In questa fase siete alle prese con chi non capisce la vostra natura sensibile e ogni tanto avete anche delle preoccupazioni riguardanti il futuro. Giove è in opposizione e parla di prove da superare

Scorpione Il momento è positivo per le coppie di lunga data ma non pretendere l’impossibile. In ogni caso è sempre meglio non forzare la mano. Nel settore del lavoro invece sono possibili piccoli ritardi anche per quanto riguarda alcuni pagamenti in sospeso.

Sagittario Da venerdì la Luna sarà nel segno e anche il Sole e Venere saranno favorevoli. In questo periodo le stelle vi donano una grande forza, che va a coinvolgere sia l’amicizia sia la passione. Gli incontri sono favoriti e le emozioni sono da vivere senza remore.

Capricorno In tanti si chiedono se sono nati per lavorare, anche perché quando un progetto vi appassiona, allora accantonate tutto il resto per riuscire ad ottenere il meglio. Il 2023 è un anno importante per affermarvi. In vista della giornata di domenica cercate di regalarvi qualche emozione in più.

Acquario A volte vi innervosite troppo e in questa giornata alcuni si sentiranno un po’ troppo sotto pressione e altri avranno la sensazione di non essere del tutto appagati.