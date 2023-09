Oroscopo Paolo Fox domenica 17 settembre 2023: Bilancia emozionato

Ariete In amore c’è qualcuno che vi sta facendo battere il cuore e se siete convinti, buttatevi. Sul lavoro tutto procede alla grande. Buoni i rapporti con i colleghi del segno dei Pesci.

Toro Questa giornata è molto buona per i sentimenti e bisognerebbe cercare di sfruttare il favore delle stelle. Sul lavoro non ci sono grosse novità.

Gemelli La luna regala emozioni forti, basta sapere con chi condividerle. Sul lavoro siete stimati da tutti. Potete quindi avanzare proposte e richieste, perché siete ben visti e molto considerati. Chi vi circonda quindi può tenere in considerazione le vostre idee.

Cancro Arrivano belle novità in amore anche se non sapete ancora cosa volete. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma c’è ancora modo di crescere. Vedrete che presto tutto si aggiusta e sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo.

Leone Non abbiate paura di buttarvi in una nuova relazione, soprattutto se provate qualcosa di forte. Sul lavoro attenzione alle opportunità solo apparenti.

Vergine La vita amorosa va affrontata senza timori, fatevi avanti. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti, vorreste fare qualcosa più incline alle vostre passioni. Forse dovreste guardarvi intorno e iniziare a cambiare aria.

Bilancia Arrivano bellissime emozioni in questa giornata, godetevele tutte. Sul lavoro bene per i guadagni anche se avete voglia di nuovi stimoli. Non conta solo il bonifico a fine mese anche se quello è sostanzioso e vi gratifica.

Scorpione Potrete vivere forti emozioni con il partner. Sul lavoro, invece, tenete a bada la vostra indole nervosa. A volte avete scatti d’ira preoccupanti. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Sagittario La giornata vi spinge a un bel recupero in amore. Sul lavoro, attenzione ai colleghi, potrebbero farvi un tiro mancino. Non tutti infatti sono sinceri e corretti, c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, magari perché invidioso del vostro successo.

Capricorno In amore è ancora un momento di caos ma sul lavoro credete di più in voi stessi, non vi manca nulla. Anzi, è proprio in giornate del genere che dovete ottenere grandi cose, come non avete fatto finora. Potete presto recuperare e togliervi belle soddisfazioni.

Acquario Siete abbastanza confusi in questa giornata, soprattutto sulla sfera sentimentale. Sul lavoro aspettatevi chiamate interessanti. Magari può essere arrivato il momento di valutare nuove chiamate e proposte.