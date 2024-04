Oroscopo Paolo Fox domenica 21 Aprile 2024: Bilancia stressato

Ariete Nei giorni scorsi siete dovuti rimanere chiusi in casa o a lavoro, faticando parecchio. Finalmente potete tornare a respirare, potete iniziare a sbizzarrirvi e staccare la testa dai problemi.

Toro Nelle prossime ore potrebbero esserci delle piccole tensioni da superare. Cercate di stare calmi e non alimentare polemiche inutili e sterili. Se ci riuscirete, le supererete senza problemi.

Gemelli Sarebbe il caso di rilassarsi un po’ e di vivere qualcosa di bello, magari un bel viaggio o una nuova esperienza insieme alle persone che amate. Sfruttate questa domenica di fine aprile per fare tutto questo se non di più!

Cancro I ripensamenti fanno spesso capolino nella vostra vita. Sarebbe il caso di sfruttare questa domenica per cercare di riflettere e delineare con precisione il vostro punto di vista per il futuro e non solo.

Leone Potrebbe esserci qualche discussione in famiglia o in amore. Il consiglio è quello di non agitarsi troppo e non farsi prendere dal nervosismo. Calma.

Vergine Questa domenica di fine aprile sarà il preludio di una settimana decisamente positiva. Sfruttate la giornata di oggi per riposare e rifiatare, vedrete che da domani il vostro quadro astrale vi sorriderà.

Bilancia Non potete fare tutto ciò che avete in mente per questa giornata di fine aprile. Spalmate i vostri numerosissimi impegni su più giorni altrimenti rischiate di farvi annegare dallo stress e dall’ansia. Staccate la spina!

Scorpione Le stelle vi aiutano e invitano a risolvere diversi problemi. In particolare per quanto riguarda i rapporti interpersonali si sono create piccole tensioni che è meglio tenere a sotto controllo accuratamente in questo periodo.

Sagittario Avete come sempre grande volontà e tanta voglia di fare e mettervi in gioco ma in questo periodo le energie scarseggiano. Riposate e tirate il fiato: presto sarete pronti a ripartire con maggior forza e incisività. Fidatevi.

Capricorno Non sono messe in discussione le coppie che vanno avanti da tempo ma per quelle nate da poco questo fine settimana potrebbe essere turbolento, per alcune addirittura definitivo. Riflettete a fondo sulla persona amata e la relazione in generale.

Acquario Finalmente sarà possibile cambiare vita e dare un calcio alle abitudini, in particolare quelle cattive. Siate pronti a cercare nuovi spazi e nuove opportunità, con la consapevolezza del vostre qualità. Sicurezza in voi stessi. Coraggio, potete farcela.