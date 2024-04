Mercato San Severino, Jacopo Mele racconta il digitale e le nuove tecnologie: l’incontro

di Rita Milione

Lunedì 22 aprile, alle ore 17,30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, Piazza Ettore Imperio, si terrà l’incontro promosso da Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Kairòs Giovani Soci di Banca Campania Centro e Forum dei Giovani Mercato San Severino con il patrocinio del Comune di Mercato San Severino.

Un’occasione per approfondire i temi del digitale e delle nuove tecnologie con Jacopo Mele, CEO di Moonstone VC, individuato da Forbes come uno degli under 30 italiani più influenti nella politica europea.

Interverranno:

Antonio Somma , Sindaco di Mercato San Severino

, Sindaco di Mercato San Severino Vincenza Cavaliere , Vice Sindaca di Mercato San Severino

, Vice Sindaca di Mercato San Severino Camillo Catarozzo , Presidente Banca Campania Centro

, Presidente Banca Campania Centro Danilo Trabacca , Direttore Generale di Banca Campania Centro.

, Direttore Generale di Banca Campania Centro. Antonio Del Pozzo , Coordinatore del Forum dei Giovani di Mercato

, Coordinatore del Forum dei Giovani di Mercato Luigia Trivisone, Dirigente scolastica IIS Publio Viriglio Marone.

A seguire le testimonianze a cura dei Giovani Soci di Banca Campania Centro. La partecipazione all’evento è gratuita (posti limitati).