Oroscopo Paolo Fox domenica 4 Febbraio 2024: Sagittario agitato

Ariete In questa giornata arriva un po’ di nervosismo da attenzione a non riversarlo tutto in amore. È un periodo in cui vi sentite bloccati sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo ma non gettate la spugna.

Toro Questa domenica godetevi un po’ di relax con la persona amata perché ne avete bisogno. Sul lavoro è un buon periodo per mettersi in gioco e fare progetti per il futuro

Gemelli In questa giornata arriva il momento di fare un po’ chiarezza nel cuore e se c’è qualcosa che non va in amore parlate. Sul lavoro attenzione alla sfera economica. Rimboccatevi le maniche.

Cancro In amore non sta andando tutto come vorreste ma cercate di capire per chi davvero batte il vostro cuore. Sul lavoro la voglia di fare è tanta e il successo è davvero dietro l’angolo.

Leone Godetevi questa giornata per ricaricare le batterie emotive insieme al partner. Per quanto riguarda il lavoro, tutto sta andando per il meglio ma attenzione a non strafare.

Vergine Attenzione perché questa giornata di luna opposta porta un po’ di problemi in amore. Potreste finire per litigare inutilmente con il partner e poi pentirvene. Per quanto riguarda il lavoro, potrete ottenere tanto in questo periodo, continuate a impegnarvi.

Bilancia In amore bisogna tirare fuori tutta la vostra pazienza perché potrebbero esserci battibecchi. Sul lavoro se non siete soddisfatti, cambiate.

Scorpione Bella questa giornata per l’amore quindi organizzate qualcosa di bello per il partner. Sul lavoro va tutto nel migliore dei modi. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo.

Sagittario La luna opposta porta un po’ di agitazione in amore quindi attenzione a non litigare con il partner per un nulla. Sul piano lavorativo, cercate di ricaricare le batterie. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo.

Capricorno Per i sentimenti questa giornata è un po’ sottotono ma attenzione a non cadere in troppi pensieri negativi. Sul lavoro c’è un bel po’ di stanchezza. Rimboccatevi le maniche. Ottime opportunità di successo. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

Acquario In questa domenica cercate di dedicare più tempo all’amore e se c’è qualcuno che vi piace, diteglielo. Sul lavoro siete in una fase di grande cambiamento.