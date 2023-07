Oroscopo Paolo Fox Domenica 9 Luglio 2023: Ariete intrigante

Ariete La luna nel segno rende questa giornata di domenica davvero intrigante per l’amore. Il passato potrà essere lasciato alle spalle per ricominciare con un nuovo partner. Sul lavoro arrivano nuove opportunità da cogliere al volo.

Toro L’amore procede bene ma bisogna dargliela una mano al destino ogni tanto quindi cercate di frequentare posti nuovi se siete ancora single. Sul lavoro valutate bene le nuove proposte prima di accettarle alla cieca.

Gemelli Apritevi di più in amore perché, anche se non lo sapete, c’è qualcuno a cui piacete. Sul lavoro c’è qualche dubbio ma presto sarà risolto. Mantenete la calma. Vedrete che presto tutto si aggiusta. Sarete in grado di ottenere grandi cose e capire da che parte state andando.

Cancro In amore tutto è amplificato grazie alla luna favorevole. Sul lavoro è arrivato il momento di rasserenarsi, il periodo caotico è finito. Potete ottenere grandi cose e capire finalmente da che parte state andando. Rimboccatevi le maniche e tirate un bel sospiro di sollievo.

Leone La luna vi sostiene quindi è arrivato il momento di rendere ufficiale la vostra storia d’amore. Sul lavoro siete sempre un po’ in ansia ma presto otterrete grandi risultati.

Vergine La luna è opposta quindi attenzione ai rapporti con il partner che potrebbero essere problematici. Sul lavoro non fissatevi con i progetti a breve termine, guardate oltre. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando.

Bilancia La luna è opposta quindi massima attenzione in amore, potrebbero esserci litigi. Sul lavoro arriva un bel momento ma l’apice ci sarà in autunno. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo e risolvere problemi di lunga data.

Scorpione La luna tra poco sarà nel segno quindi meglio lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro c’è qualche problemino economico ma nulla di irrisolvibile.

Sagittario La luna vi sostiene insieme a Giove quindi non abbiate paura di lasciarvi andare in amore. Sul lavoro attenzione alle priorità e, per il momento, forse sarebbe meglio staccare un po’.

Capricorno In amore bisogna stare calmi perché agitare ancora di più le acque non servirebbe a tanto. Sul lavoro ripartirete da zero ma tutto andrà per il meglio. Avete voglia di nuovi stimoli e siete stanchi della solita routine. Meritate di meglio per quelle che sono le vostre qualità.

Acquario Il cielo promette bene in amore, soprattutto per le coppie nate da poco. Se siete in crisi meglio prendersi una pausa. Sul lavoro non rifiutate nuovi incarichi