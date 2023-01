Oroscopo Paolo Fox Giovedì 26 Gennaio 2023: Sagittario apatico

Ariete Sei deciso e motivato nel portare avanti un tuo progetto. Questa giornata parte al meglio, cerca però di non pretendere troppo da te stesso e anche di essere più disposto alla collaborazione. Hai voglia di sano divertimento e questa sera avrai modo di fare cose diverse dal solito. Per quanto riguarda l’amore, se davvero vuoi, puoi concedere molto di più: i pianeti ti proteggono, i nuovi incontri sono favoriti, amicizie che nascono ora potrebbero diventare qualcosa di più dal 20 febbraio, hai un mese di tempo se il cuore è solo per fare nuove conoscenze.

Toro Ti senti più disponibile all’amore e magari puoi anche farti perdonare se nel corso delle ultime ore hai esagerato sollevando qualche tono polemico. Guadagni vengono assorbiti completamente dalle spese previste per i prossimi mesi che riguardano anche un evento, una trasformazione, un cambiamento radicale. Questa sera i sentimenti necessitano di una maggiore stabilità e di un impegno concreto da parte tua. Se veramente desideri fare colpo su di una persona da venerdì è possibile che tu abbia le idee più chiare.

Gemelli Attenzione nei rapporti con gli altri: questa giornata parte con una marcia in meno. Prudenza anche nel rapporto con i familiari, nei legami genitori-figli. Per l’amore c’è qualcosa che non funziona e, soprattutto se ci sono stati dei problemi nel passato, questa sera non esiterai ad arrabbiarti. Nella migliore delle ipotesi un sano silenzio eviterà inutili tensioni. Le stelle ti consigliano di fare buon viso a cattivo gioco, ma a volte è difficile tacere, non lasciare che un qualsiasi contrattempo ti abbatta, anche se si dovesse trattare di un mancato appuntamento con una persona alla quale tieni in modo particolare. Serata un po’ stanca.

Cancro Se ti svegli di pessimo umore, fai un sorriso davanti allo specchio seguendo il consiglio delle stelle che in questo momento invitano a dimenticare qualche triste trascorso targato dicembre-inizi gennaio. Riuscirai a imporre il tuo punto di vista, ecco perché, anche per quanto riguarda l’amore, da venerdì avremo una Venere più tranquilla. Se sei single, devi guardarti attorno, se sei in coppia cerca di risolvere oggi un disaccordo che riguarda un vecchio discorso mai risolto con la persona alla quale vuoi bene e cerca di conciliare i due punti di vista.

Leone È una situazione molto particolare quella che stai vivendo, devi aspettarti nelle lotte anche interne alla famiglia, soprattutto se ci sono delle dispute per questioni legali o di lasciti. Investi le tue energie in qualcosa di veramente proficuo, mantieni i piedi per terra e la mente lucida. Sono stelle particolarmente passionali. Se hai una storia che va avanti da tempo, forse in questo periodo stai puntando su altre voci, ci sono questioni di carattere pratico più importanti da risolvere. È una situazione astrologica che oggi ti trova un po’ sotto pressione. Visto che nell’ambito del lavoro ci sono state parecchie tensioni ora vorresti quantomeno in amore avere un supporto, non dico qualcuno a cui appoggiarti, perché sei una persona che si regge in piedi da sola, ma almeno un po’ di incoraggiamento e conforto.

Vergine Attenzione a non esagerare con le critiche, anche nei confronti di te stesso! Non hai sbagliato a fare certe scelte, e chi ti critica non sta nei tuoi panni, troppo facile giudicare dall’esterno senza assumersi responsabilità. Se ci sono stati problemi nel recente passato forse devi dare la colpa alle persone che ti circondano, non sempre affidabili nell’ambito del lavoro, d’altronde hai già in mente di regolare alcuni conti, ma certi discorsi saranno rimandati a marzo. Il tuo innato senso della giustizia non ti permette di sostenere idee di chi non condividi. Questa sera è facile entrare in polemica con una persona. I rapporti con il segno dell’Acquario e della Bilancia possono essere più fruttuosi.

Bilancia Oggi le stelle sono dalla tua parte ma non posso escludere una preoccupazione in più per le famiglie che devono spendere per la casa, o che nel corso dei prossimi mesi devono affrontare qualche esborso economico. C’è sempre questa opposizione di Giove che ti porta a faticare per ottenere le cose; oggi consiglierei di svagarsi, di divertirsi senza responsabilità di alcun genere. Gli affetti sono protagonisti indiscussi di questa giornata: conta sul tuo fascino e la possibilità di iniziare anche una nuova storia d’amore. In caso di separazione ancora la posizione di Giove potrebbe portare qualche dubbio in caso ci siano questioni economiche rimaste in sospeso, da metà maggio molto si risolverà.

Scorpione Hai deciso di non frequentare più persone che non senti amiche, in questo momento in amore resti refrattario a qualsiasi tipo di compromesso, oggi ti trovo un pochino stanco e agitato, domani ci sarà una situazione astrologica più interessante. Riuscirai comunque a imporre il tuo punto di vista. Per quanto riguarda l’amore, Venere ti rende sempre più coinvolto via via che ci avviciniamo alla fine del mese: se ti piace una persona, sarebbe il caso di darle appuntamento nel weekend. Con Pesci e Cancro le unioni migliori, ma anche con il segno dell’Acquario può esserci un rapporto frizzante.

Sagittario Non cadere nell’apatia, nella noia, sai che stai bene solo quando riempi la giornata di cose da fare. Se hai delle resistenze a uscire da certi pensieri, metti in gioco Giove che governa il tuo segno, pensa ottimista e non lasciarti prendere dalle ansie; in questo periodo, infatti, più gente incontri e meglio è. Periodo buono per fare esperienze nuove, utile programmare anche un incontro di amici per allontanare dalla mente pensieri negativi, sul lavoro entro i primi di maggio dovrai riconfermare un accordo ma non fasciarti la testa prima di cadere, ci penserai a tempo debito. In amore sarai particolarmente coinvolto, ma anche molto esigente, ecco perché se una persona non risponde più alle tue richieste la metterai decisamente alla prova tra fine mese e gli inizi di febbraio.

Capricorno Da qualche giorno sei un po’ più chiuso in te stesso, è difficile entrare nel tuo mondo, perché hai deciso di fare tutto da solo, o di verificare ogni cosa che ti capita, una sorta di «smania di controllo» più che giustificabile, ma che ti fa arrivare a casa esausto. Un certo senso di sfiducia deriva dal fatto che ultimamente sei stato tradito da un’amicizia, oppure riesci con più difficoltà a mettere d’accordo tutti in particolare se nell’ambito del lavoro ci sono soci o collaboratori che la pensano diversamente da te. A volte ti verrebbe voglia di buttare tutto all’aria, non farlo, anche se capisco che questo giovedì puoi essere davvero sotto pressione. Domani già si recupera, devi mantenere la consapevolezza che in questo periodo sei tu che puoi fare il bello e il cattivo tempo. Attenzione solo se hai a che fare con Cancro e l’Ariete.

Acquario Questo è un periodo particolare in cui dovrai lottare anche con qualche rivale in più; non mancano i momenti sognanti che riempiono il cuore di grande dolcezza, un’amicizia può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Pensi di fare un lavoro in modo egregio ma vorresti guadagnare di più; i giovani grazie a Giove favorevole possono iniziare a farsi valere. Venere è per le ultime ore nel tuo segno zodiacale, storie che sono nate nel corso degli ultimi tempi sono importanti.