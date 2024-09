Oroscopo Paolo Fox, giovedì 26 settembre 2024: Pesci, rifletti sulle tue relazioni

Giornata tesa, con possibili critiche e malintesi. Attenzione a come comunichi, meglio rimandare discussioni importanti a venerdì.

Novità in campo professionale, ma in amore potresti sentirti distratto e distaccato. Cerca di bilanciare le tue priorità.

La monotonia rischia di appesantirti. Usa la tua creatività per evitare noia, soprattutto sul lavoro. L’amore invece è in una fase delicata.

Ottimo periodo per i sentimenti, con opportunità di ritorni di fiamma o incontri promettenti per chi è single.

Attenzione a non fare scelte azzardate, soprattutto finanziarie. Le stelle portano nuove opportunità, ma valuta tutto con cautela.

Bilancia

Il Sole e Mercurio favorevoli ti portano energia positiva, soprattutto nelle relazioni interpersonali. È un buon momento per rimetterti in gioco, ma fai attenzione all’opposizione di Marte, che potrebbe causare qualche piccolo problema fisico o stress. Cerca di mantenere la calma e di non sovraccaricarti