Oroscopo Paolo Fox Martedì 11 Luglio 2023: Toro forte

Ariete Oggi sarà la giornata giusta per tentare di risolvere qualche problema di denaro. Possibile qualche dilemma per colpa del blocco di lavoro o per superare una questione nata un paio di anni fa.

Toro Con la Luna nel segno acquisite maggiore forza. Alcuni sono indecisi se rinnovare o no un accordo, altri potrebbero pensare di stipulare un accordo diverso. La vostra vita è cambiata dallo scorso mese, almeno in parte.

Gemelli Saturno contro porta un senso di precarietà. Temete che alcuni programmi non vadano per il verso giusto. Tuttavia, vi mostrate coraggiosi e determinati, tanto da celare le vostre paure.

Cancro Per voi si prospetta una giornata interessante, non siete più tesi e nel corso delle prossime ore potrebbe arrivare una buona risposta. Il vostro amore è altalenante.

Leone Giornata di rallentamenti e ritardi, ma dal 13 del mese di luglio si recupererà tutto. Più andate avanti sul lavoro e più avete responsabilità e necessità di farvi valere.

Vergine La Luna è favorevole, Giove è interessante. In arrivo giornate in cui potrete veramente procedere spediti per risolvere un dilemma nato nel recentissimo passato.

Bilancia Giornata serena, il periodo rafforza la vostra identità e sicurezza interiore. Avete bisogno di sentirvi belli esteticamente. Le esperienze vissute negli ultimi mesi da una parte hanno ferito il vostro cuore e dall’altra hanno rafforzato il vostro ego.

Scorpione Avete appena vissuto qualche tensione di troppo. Possibile che sentiate la necessità di qualche cambiamento sul lavoro. Insicurezze che nascono per colpa di Giove opposto, nel tempo arriveranno nuove certezze.

Sagittario È in corso un grande cambiamento. E’ un periodo in cui si cambia lavoro, gruppo, ruolo, o ci si mette in testa di fare cose diverse dal passato.

Capricorno Per voi si prospetta un cielo interessante. Quelle di domenica e lunedì sono state giornate pesanti, quindi ci si deve liberare di un peso e cominciare a pensare a un futuro che sarà valido.

Acquario Si sente una certa insofferenza, non amate vivere nelle costrizioni, e questo è un problema se si hanno responsabilità o accordi che non si possono chiudere.