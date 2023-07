Rapporto Censis 2023/24, Unisa si colloca al sesto posto in Italia tra i grandi Atenei

di Redazione ZON

Censis Rapporto Università è l’analisi annuale del sistema universitario italiano condotta dall’Istituto Censis. Il Rapporto prende in esame 6 indicatori di valutazione per monitorare cosa offre ciascun Ateneo annualmente in termini di: Borse e altri servizi agli studenti; Strutture disponibili; Servizi erogati; Attività di Internazionalizzazione; Comunicazione e servizi digitali; Occupabilità dei laureati.

Gli Atenei statali esaminati, 59 in totale in questa edizione, sono stati suddivisi in cinque gruppi (piccoli, medi, grandi, mega e politecnici) sulla base del parametro dimensionale (numero di iscritti), desunto dall’elaborazione condotta dall’Ufficio di statistica del MUR su dati ANS-Anagrafe Nazionale degli Studenti.

L’Ateneo salernitano è stabilmente annoverato nel gruppo dei “grandi Atenei” (da 20.000 a 40.000 iscritti) dove si posiziona quest’anno al 6° posto (11° posto nell’anno accademico precedente), recuperando ben 5 posizioni, grazie all’incremento significativo (+19 punti) registrato sull’indicatore “Borse e altri servizi e contributi in favore degli studenti”.

Nello stesso cluster, l’Ateneo si posiziona, inoltre, al 3° posto sull’indicatore “Strutture” (mense e alloggi per gli studenti) e al 3° posto sull’indicatore “Comunicazione e Servizi digitali offerti alla comunità universitaria“.

I risultati dell’Indagine integrale sono consultabili qui.