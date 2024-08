Oroscopo Paolo Fox, martedì 13 agosto 2024: Ariete energico

Ariete La Luna sarà in ottima posizione: tu avrai una buona dose e di energia e vitalità. In generale, questa settimana si preannuncia molto stimolante, sia in amore, sia nel lavoro. Problemi pratici e legali in via di risoluzione

Toro Dovresti programmare qualcosa di speciale per Ferragosto, perché avrai buone stelle dalla tua parte. L’unico cruccio resterà quello dei soldi. Stai vivendo un’estate all’insegna del risparmio e dei problemi economici e lavorativi. Fine settimana interessante per l’amore

Gemelli Sono stelle significative per la tua professione, un po’ più incerte per l’amore. Talvolta tendi a scappare quando incontri la persona giusta, per timori inutili. Non lasciare che vinca la paura di innamorarsi. Punta tutto su queste 24 ore, perché fra martedì e mercoledì accuserai un calo fisico.

Cancro Non dovresti rattristarti se alcune persone si sono allontanate dalla tua vita. In realtà, stai vivendo un periodo di profonde rivoluzioni. Chi non c’è più vuol dire che non faceva al caso tuo. Tu ora sei il protagonista della tua vita. Progetti di lavoro importanti entro il prossimo autunno.

Leone Man mano che ti avvicini a settembre, avrai sempre più da fare, arriveranno le grandi soddisfazioni. In autunno sarai impegnato nelle imprese più ambiziose. Fra giovedì e venerdì le stelle porteranno in auge l’amore: dovresti approfittarne.

Vergine Venere transiterà ancora nel tuo segno. Il pianeta dell’amore non solo rafforza le storie d’amore, ma può indurre qualcuno a interrompere una relazione che non andava più avanti, a cercare qualcosa di meglio. Cambiano i riferimenti. Sti vivendo un periodo di revisione totale.

Bilancia Questo cielo favorisce soprattutto i sentimenti, le relazioni, le amicizie belle. Qualcuno potrebbe sentirsi un po’ insofferente o polemico se deve risolvere un problema provocato da altri. D’ora in avanti saranno facilitati i nuovi amori e i progetti di coppia.

Scorpione Le difficoltà legate al lavoro e ai soldi sono ormai alle tue spalle. Da fine maggio Giove non è più opposto e per te è iniziato un periodo di recupero significativo. Nei prossimi giorni potresti fare incontri che porteranno fortuna ed emozioni intense.

Sagittario Preparati a vivere un Ferragosto epocale, grazie al transito della Luna nel segno. Via libera alle emozioni speciali… Piano piano cominci a recuperare la serenità in amore e in famiglia. A fine agosto il nuovo passaggio di Venere in Bilancia darà una marcia in più. Nuove risorse in arrivo.

Capricorno Sarà un altro giorno che incoraggerà a fare largo ai sentimenti, anche se il meglio arriverà fra venerdì e sabato. Giornate importanti sia per chi è già innamorato, sia per chi è in cerca dell’anima gemella.

Acquario Potresti incappare nel grande amore di punto in bianco. Ora che Venere non è più contraria tutto è possibile. Sii prudente con i soldi, cercare di non lasciarti andare alle spese pazze, soprattutto se hai già dovuto affrontare delle difficoltà economiche