Penta: attesa per lo spettacolo pirotecnico in onore di San Rocco

di Redazione ZON

Tutto pronto a Penta, frazione del Comune di Fisciano, dove il prossimo 17 agosto il cielo si illuminerà di immenso col fuoco della tradizione attraverso l’atteso spettacolo pirotecnico organizzato dal Comitato Promotore “Fuochi San Rocco” per chiudere col botto i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Rocco, in programma il 16 agosto.

Rosa International Fire Works

Quest’anno, la magia dei fuochi è stata di nuovo affidata alla ditta “La Rosa International Fire Works” da Bagheria, in provincia di Palermo, che la notte di venerdì 17 agosto, a partire dalle 23.30, prometterà di offrire un indimenticabile spettacolo fatto di luci, colori ed effetti speciali che terranno col naso in su migliaia di appassionati e visitatori provenienti da ogni dove, che affolleranno le stradine di uno dei borghi più caratteristici della Valle dell’Irno.

I festeggiamenti in onore di San Rocco

Una trepidante attesa, che dura un anno intero e che vede impegnati i membri del Comitato organizzare questo appuntamento già dal giorno successivo alla chiusura dei festeggiamenti in onore di San Rocco. Proprio lui, il Santo proveniente da Montpellier, pellegrino e taumaturgo francese, venerato come Santo dalla Chiesa cattolica e Patrono di numerose città e paesi.

È il Santo più invocato, dal Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora ampiamente diffusa, tant’è che un recente studio ha individuato San Rocco come il secondo Santo più invocato, dai cattolici europei, per ottenere la guarigione dal Covid-19, la cui pandemia per 3 anni consecutivi ha sospeso ogni forma di festeggiamento, religioso e civile.

Le tradizioni, che a Penta sono custodite in due conche di acqua dove all’alba del 16 agosto il parroco immerge la Sacra reliquia di San Rocco per la solenne benedizione come simbolo di guarigione da ogni epidemia, si mescolano con la storia di un paese e di un popolo che dell’unione e dello spirito di comunità formano la solida base su cui poggiare una vocazione e una fede incrollabili.

La Santa Messa del 16 agosto

Sulla scia della venerazione di questo Santo, giovani e meno giovani si preparano ai solenni festeggiamenti che culminano nella Santa Messa delle ore 11.00 il giorno 16 agosto e nella imponente processione per le strade di Penta a partire dalle ore 19.00. Un tour de force che dura due giorni interi, notti insonni incluse, soprattutto per i giovani, che vengono trascinati dall’entusiasmo dei festeggiamenti nel periodo a cavallo di ferragosto, di per sé votato al riposo di corpo e mente.

Serata del 17 agosto

Fino a giungere alla serata del 17 agosto. E quest’anno, come lo scorso anno, “La Rosa International Fireworks” da Bagheria si ripeterà, bissando uno spettacolo che promette scintille sotto tutti i punti di vista.

Soddisfazione e orgoglio sono stati espressi dai membri del Comitato, per la maggior parte formato dai giovani di Penta, che invitano tutti coloro che lo desiderano a godere di uno spettacolo unico, che illuminerà di immenso, di gioia ed allegria la conclusione dei festeggiamenti in onore di San Rocco.