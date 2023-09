Ariete La giornata inizierà in maniera molto interessante, potreste anche ricevere chiamate all’improvviso o iniziare un lavoro importante. Nei prossimi mesi sono attese novità anche a livello sentimentale.

Toro La giornata potrebbe rimettere in gioco molte ambiguità, soprattutto se qualcuno vi ha detto delle bugie. Fate attenzione però potrebbe essere anche più facile arrabbiarsi, agitarsi o vivere qualche tensione.

Gemelli L’ottimo aspetto di Mercurio non dovrà essere sottovalutato. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Coraggio. Un po’ più di fiducia in voi stessi!

Cancro Saturno in opposizione vi ha costretto più volte a dover risolvere contrattempi ed imprevisti che vi hanno rallentato o vi hanno messo in difficoltà. Il peggio però è passato e ora potrete tornare a volare. Rimboccatevi le maniche.

Leone Sta per iniziare un periodo di importante recupero. Il Sole a breve entrerà nel vostro segno zodiacale, determinando una condizione astrologica particolarmente positiva e significativa. Bene così!

Vergine Potreste risentire della stanchezza e dello stress, ma tranquilli: potrete recuperare soprattutto a partire dal prossimo weekend. Dovete solo tenere duro ancora per un po’.

Bilancia Nel corso delle prossime ore servirà tanta prudenza. Volete sempre ottenere il massimo, ma non sempre gli altri sono disposti ad assecondare alcune vostre esigenze.

Scorpione Siete in attesa di ricevere risposte, in particolare in ambito lavorativo. Come anche in amore potrebbero esserci delle conferme che da tempo attendete di valutare.

Sagittario Per voi si prospetta una giornata interessante e decisamente positiva. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci buone occasioni per ottenere qualche guadagno in più. Non male anche la situazione sentimentale.

Capricorno Nel corso delle prossime ore verrà meno quella fastidiosa opposizione di Mercurio e allora per voi diventerà molto più facile trovare soluzioni ed essere convincenti con gli altri.

Acquario È più facile mantenere la calma, qualche piccola novità vi potrebbe aiutare ad essere più fiducioso nel futuro. Guardate con ottimismo a ciò che vi accadrà a partire già da domani.