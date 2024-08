Oroscopo Paolo Fox, martedì 27 agosto 2024:

Ariete Man mano che ci si avvicina a settembre, alcune sfide saranno vinte e altre si apriranno. Questo è un segno che ama lottare e quando sta in battaglia si sente vivo, mentre quando tutto scorre in modo monotono, perde la sua verve. Per cui preparati a news che saranno super sfidanti.

Toro è una fase della tua vita in cui metti in ordine questioni economiche e soprattutto pensieri anche hanno a che fare con i sentimenti: dimentica il passato, se qualcuno ti ha tradito, oppure se vuoi proseguire con la stessa relazione dovrai cambiare qualcosa.

Gemelli stiamo parlando di un cielo migliore, rispetto ad agosto e a livello emotivo. Per Paolo Fox è stato un mese un po’ impigrito e dato che il tuo segno di solito è molto attivo, è probabile che tu debba uscire fuori da una condizione difficile.

Cancro progetti e nuove idee favorite: dall’anno prossimo Giove sarà favorevole. Per fare un bambino ci vogliono nove mesi! Ora non è detto che tutti vogliano avere un figlio, ma questo cielo può portare emozioni vere, anche se la famiglia di origine porta qualche perplessità.

Leone Bella questa settimana, in cui se c’è un amore non perdere tempo, anche perché dal 29, con Venere a favore, il desiderio d’amore raddoppia e le nuove conoscenze sono ottime.

Vergine Giove è in un aspetto strano, per cui se devi firmare un contratto leggi tutto bene, anche ciò che è scritto in piccolo. Il “contratto” può anche essere di tipo amoroso. Vorresti avere più certezze per il futuro. Stai per fare un salto nel buio, anche se più o meno, perché il tuo è pur sempre un segno di terra, ma vuoi metterti in gioco.

Bilancia Se siete davvero innamorati e non infatuati, è arrivato il momento di compiere uno step in avanti, sia essa una convivenza o un matrimonio. Adesso si pensa al futuro sentimentale, a una famiglia, qualcuno già avanti potrebbe decidere di avere un figlio. In ambito professionale le cose procedono bene, state ottenendo le risposte che vi aspettavate. Curate maggiormente la forma fisica.

Scorpione Ci sono troppi litigi in amore, ma niente che non si possa risolvere mettendo da parte il proprio orgoglio. I single esuberanti dovranno provare a tirarsela di meno, altrimenti non verranno nemmeno calcolati. Nel lavoro serve impegno e concentrazione, valutate sempre al meglio pro e contro per fare scelte utili ed evitare perdite di tempo inutili.

Sagittario Ultimamente l’amore era un po’ in crisi, sia per le coppie, sia per i single che non riuscivano a fare incontri interessanti. Per fortuna, il quadro astrale migliora e sistema questo aspetto della vostra vita. Lo stesso discorso si potrebbe fare per il lavoro. Ci sono stati problemi e questioni da affrontare e risolvere, non è stato facile, ma le stelle faranno in modo che recuperiate anche in ambito professionale.

Capricorno In questa giornata potrete trovare un po’ di tranquillità nella vostra vita sentimentale. Aspettatevi giorni favorevoli, magari il vostro partner vi sta preparando una bella sorpresa. Il lavoro procede come sempre e non vi soddisfa molto. Ma ci sono novità in arrivo, anche con occupazioni part-time. Ultimamente avete troppi pensieri negativi, siete pessimisti, non riversate i problemi e le preoccupazioni del lavoro nella sfera amorosa che rappresenta adesso la vostra ancora di salvataggio.

Acquario Nutrite dei dubbi sui sentimenti altrui, l’invito è di andarci cauti. Ma c’è anche la possibilità che siano solo vostre convinzioni errate e influenzate da una visione pessimista. In ambito professionale provate a non stressarvi troppo e a non farvi prendere dall’ansia per la mole di lavoro che c’è da svolgere. Prenditi il ​​tempo necessario per risolvere eventuali questioni in sospeso.