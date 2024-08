Con cosa vuole tentare la piattaforma Answear.it gli appassionati di moda italiani?

di Redazione ZON

Il 2024 sarà un anno da ricordare per la moda italiana perché anche nel nostro Paese è appema arrivata la piattaforma di moda Answear. Scopriamo insieme questo store dedicato ai marchi più esclusivi della moda mondiale.

Cosa trovare sull’e-shop multimarca?

Dopo essersi affermato in Europa centrale e orientale, Answear.com approda in Italia, dove sta stabilendo nuovi standard relativi allo shopping nel segmento fashion & lifestyle. Basta cliccare su Answear.it e sarà possibile dedicarsi a una rilassante sessione di shopping comodamente seduti sul divano di casa.

Nella piattaforma fashion ANSWEAR, disponibile anche attraverso un’applicazione mobile, si può trovare moda donna delle migliori marche, oltre che abbigliamento per lui, per bambini e articoli per la casa.

Questo negozio on line è nato nel 2011 ed è presente in 11 Paesi europei, dove ha raggiunto un successo strepitoso. Al suo interno si possono trovare le collezioni dei brand di moda più famosi del momento, marchi premium com Calvin Klein a Tommy Hilfiger, passando per Emporio Armani, Pinko, Converse, Birkenstock, Tory Burch, Polo Ralph Lauren e tanti altri.

Answear.it vuole tentare con outfit che non passeranno inosservati. Che si tratti di un abito da sera per una cena romantica o un look performante per andare in palestra, la piattaforma sarà pronta a soddisfare ogni tipo di esigenza in fatto di moda. Per la donna autonoma, dinamica e moderna, inoltre, c’è una linea apposita: Answear.LAB.

Non solo abbigliamento, ma anche accessori stilosi e di alta qualità come cappelli, occhiali da sole, sciarpe, zaini, borse e tutto ciò che servirà a rendere il proprio look unico e sorprendente.

Qual è la mission di Answear.it?

Sin dalla sua nascita, la piattaforma fashion ha dimostrato di essere particolarmente attenta e sensibile nei confronti dell’ecosostenibilità. Lo store multimarca, infatti, offre una serie di prodotti alla moda riconoscibili dal bollino Planet Friendly, ovvero, adatti a uno shopping etico ed ecologico. Ma non è tutto: Answear.it ha a cuore il futuro del nostro pianeta.

Attraverso la campagna “Wear&Share”, incoraggia i clienti a donare gli indumenti e i tessuti inutilizzati: i materiali raccolti vengono riciclati e ogni chilogrammo sostiene l’iniziativa “Czas na Las” (“È Tempo di Bosco”) della Fondazione Aeris Futuro, che prevede la piantumazione di nuovi alberi.

Le iniziative del brand non finiscono qui: Answear.it dimostra il suo impegno sociale attraverso la beneficenza, come la partecipazione alla costruzione del centro di riabilitazione Superhumans, che aiuterà i feriti in Ucraina. Inoltre, ha donato 93.000 euro alla Fondazione Voices of Children, che fornisce assistenza psicologica ai bambini ucraini colpiti dalla guerra.

Allo stesso tempo, Answear.it promuove una politica educativa per consolidare abitudini sociali e ambientali positive, e il suo marchio Answear.LAB sostiene le organizzazioni femminili nei mercati dell’Europa centrale e orientale.

Come acquistare?

Nulla di più semplice. Dopo aver adocchiato gli articoli che più ci piacciono, basta selezionarli e inserirli nel carrello. I tempi di spedizione saranno snelli e veloci, con consegne anche entro 24 ore. L’ordine viene consegnato in un unico pacco, conveniente ed eco-friendly. La piattaforma offre anche il programma di fedeltà Answear Club, che permette di fare acquisti fino a metà prezzo.