Oroscopo Paolo Fox, martedì 6 agosto 2024:

Ariete Le stelle a breve vi incoraggeranno a partecipare piuttosto che a rimanere in silenzio. Quelli che state vivendo sono giorni entusiasmanti: potete fare tutto quello che avete in testa. Inizierete a pensare al vostro futuro con più ottimismo e fiducia.

Toro La Luna e Venere saranno in perfetta armonia: è tempo di amare di nuovo. Le stelle di agosto vi aiuteranno a sbarazzarvi di alcuni problemi che vi assillano da troppo tempo. La fine del mese vi riserva una bella sorpresa.

Gemelli Il transito di Venere in Vergine vi impone di fare chiarezza in amore eliminando ogni dubbio. Se state portando avanti due storie parallele è tempo di compiere una scelta, altrimenti perderete entrambe.

Cancro Una congiunzione favorevole tra Luna e Venere potrebbe portare anche alla nascita di una relazione romantica. A questo punto, potete tornare a rimettervi in gioco, in ogni campo della vostra vita.

Leone Quello che state vivendo sarà un mese di forza che vi metterà sotto i riflettori. Tuttavia, è meglio non chiedere troppo, non avere aspettative troppo alte nei confronti degli altri o rimandare decisioni.

Vergine Luna, Mercurio e Venere entreranno nel vostro segno. Questo è un mese ricco di passioni, riconciliazioni, discussioni e scelte future. Questa è anche una giornata buona per coltivare nuovi relazioni. Siete molto attivi e carichi di energia.

Bilancia Dovreste sfruttare queste settimane di agosto per impegnarvi in amore, ricucire uno strappo, provare a chiarire le cose in vista della fine dell’estate quando Venere approderà nel vostro segno.

Scorpione Venere ha smesso di essere in opposizione. D’ora in poi saranno possibili riavvicinamenti e riappacificazioni in amore. Le stelle di agosto favoriscono anche i nuovi incontri per i single.

Sagittario Nel corso delle prossime ore avvertirete un aumento di vitalità. E’ impossibile fare tutto quello che volete fare ad agosto. Soprattutto quando si tratta di amore, non è necessario spingersi troppo oltre.

Capricorno A breve inizierà un periodo che promette decisamente bene. Ora l’enfasi è sui flirt, sulle avventure estive e sull’attrazione fisica, nulla di profondo o troppo impegnativo.

Acquario Grazie al nuovo passaggio di Venere in Vergine, durante le prossime ore potrete finalmente riprendervi nell’amore e nel lavoro. Vi aspettano giorni emozionanti, potrete ridare brillantezza e novità a una storia che si sta spegnendo con la noia.