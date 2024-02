Oroscopo Paolo Fox martedì 6 Febbraio 2024: Gemelli agitato

Ariete Per voi si prospetta una giornata delicata nella quale il primo pericolo è l’intrusione di qualcuno che vorrebbe mettere scompiglio nel vostro rapporto di coppia. Nel corso delle prossime ore sarà fondamentale mantenere la pazienza e ragionare sulle soluzioni possibili.

Toro È arrivato il momento di esplorare le vostre emozioni, capire cosa volete davvero. Qualcuno sta pensando di arrendersi o rassegnarsi riguardo qualcosa ma non è la cosa giusta da fare. Non mollate.

Gemelli Siete agitati colpa di un cielo non molto benevolo che complica le cose ai nati sotto questo segno. Ci vorrebbe una gestione più diligente e calma delle varie faccende, magari più conforto in amore e dalle persone care per vivere meglio e con maggior serenità.

Cancro Vi attendono ore decisive e importanti per chi lavora con il pubblico e dovrà interfacciarsi con qualcuno, c’è un po’ di nervosismo per questa situazione ma è il momento di tenere a bada gli istinti “autosabotatori” e fare un passo verso il miglioramento delle cose.

Leone State per ricevere una proposta interessante che potrebbe mettere in mostra ancor di più il potenziale e le capacità che avete: non lasciatevi sfuggire quest’occasione. State alla larga da situazioni troppo ambigue: serve chiarezza!

Vergine Non volete più gettarvi a capofitto nell’amore senza tutelare voi stessi: avete deciso di muovervi con calma nelle faccende di cuore, non siete più disposti ad innamorarvi velocemente.

Bilancia Siete troppo nervosi: in queste condizioni rischiate di prendere decisioni dettate dall’impulsività e di commettere errori evitabili. C’è anche più di qualche preoccupazione economica a turbarvi. Cercate di calmarvi e agite con serenità.

Scorpione Anche voi siete alla ricerca di serenità nonostante possibili tensioni e incomprensioni nate nell’ultimo periodo. Se c’è qualche problema nel rapporto con il partner evitate di cercare rappacificamenti in queste 24 ore, non è la giornata migliore per contrasti, discussioni o chiarimenti dai toni accesi.

Sagittario Nel corso delle prossime ore mettete da parte timori e preconcetti, non è il momento di farsi frenare da ciò che magari è solo nella vostra mente. Discorso che vale sia in amore sia nel lavoro. In questo momento non disdegnate nuove conoscenze, incontri o possibilità di collaborazioni che potrebbero diventare molto proficue!

Capricorno Anche se il vostro rapporto affettuoso è solido potrebbero apparire piccoli ostacoli da dover oltrepassare con il partner. Non fatevi condizionare troppo da questa situazione perché si tratta solo di un momento passeggero, tra l’altro non è nulla di ingestibile.

Acquario In questa giornata sono favoriti gli spostamenti e tutto ciò che ha a che fare con la sfera relazionale: uscite, è tempo di depurare l’anima facendo ciò che possa rilassare la mente e lo spirito. Datevi anche il tempo di progettare il futuro.