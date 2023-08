Oroscopo Paolo Fox martedì 8 agosto 2023: Scorpione sottotono

La passione sarà il motore della vostra relazione. Se siete single, un incontro inaspettato potrebbe portarvi a fare una scelta importante. Al lavoro, sarete pieni di energia e creatività. È il momento giusto per lanciare nuove idee e progetti.

Cercate di evitare discussioni inutili. Il vostro atteggiamento positivo vi renderà irresistibili. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle complicazioni, ma non demordete e continuate a lavorare sodo.

Le relazioni interpersonali saranno al centro della vostra attenzione questa settimana. Avrete voglia di confrontarvi con gli altri e ascoltare le loro storie. Sul lavoro potrebbero esserci degli intoppi, ma non preoccupatevi, riuscirete a superarli.

Cancro

Nel corso delle prossime ore sarete più romantici e sensibili del solito. Dedicare del tempo alla vostra dolce metà sarà la chiave per una relazione armoniosa. Per quanto riguarda il lavoro, sarà necessario fare delle scelte importanti. Seguite il vostro istinto e non ve ne pentirete.