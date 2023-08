Battipaglia: si getta in mare per salvare i figli, muore 49enne

di Adelaide Senatore

Dramma in una spiaggia libera a Battipaglia: un 49enne di Nocera Inferiore ha perso la vita in un tragico annegamento mentre cercava di salvare i propri figli dalle agitate acque marine. La triste notizia è stata riportata in prima pagina dal quotidiano “La Città”. Secondo le prime ricostruzioni, i figli si trovavano vicino alla riva ma si sono trovati in difficoltà nel ritorno a terraferma. In un gesto coraggioso, l’uomo si è gettato in mare nel tentativo disperato di trarre in salvo i suoi piccoli, ma purtroppo è stato sopraffatto dalla forza delle onde.

I soccorritori del lido adiacente sono intervenuti prontamente e hanno riportato l’uomo a riva, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente recati gli operatori del servizio medico d’urgenza 118 e le forze di polizia per avviare le necessarie indagini e per prestare assistenza. Una tragedia che getta un’ombra di lutto su questa comunità costiera.