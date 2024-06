Oroscopo Paolo Fox mercoledì 26 Giugno 2024: Ariete ansioso

Ariete Sole, Venere e Mercurio saranno in dissonanza: non sarà così strano provare dubbi in amore, delle piccole tensioni in famiglia. Nel lavoro potresti avvertire una strana ansia da prestazione.

Toro La Luna è di nuovo in buon aspetto: sentirai momenti di emozioni vere e intense. Questo cielo premia le novità e le nuove iniziative. In amore senti la necessità di avere più conferme.

Gemelli Nonostante la Luna in dissonanza, resta un cielo interessante per le relazioni. Sono settimane importanti anche per fare proposte di lavoro, grazie a Giove nel segno.

Cancro Oggi hai una bellissima Luna darti manforte, il Sole, Mercurio e Venere nel tuo segno: via libera alle nuove iniziative e agli incontri. Evita le complicazioni inutili in amore.

Leone Oggi non dovresti sottovalutare la possibilità di rivivere una grande passione, perché a luglio Venere raggiungerà il tuo cielo.

Vergine Oggi la Luna è in aspetto opposto: dovrai avere particolare prudenza, evitare le discussioni inutili. Entro la fine delle settimana più di una Vergine potrebbe concludere un buon affare.

Bilancia Domani la Luna non sarà più dissonante: potrai recuperare un po’ di tranquillità in più. Certo, avere Mercurio e Venere in quadratura potrebbero provocare ancora alcune difficoltà in amore e in famiglia, forse sei troppo preso dal lavoro.

Scorpione I prossimi saranno giorni da sfruttare, grazie alla Luna favorevole. In questo momento dovresti dedicarti soprattutto a quello ch ti piace e ti fa stare bene.

Sagittario Oggi ti occorrerà un po’ di prudenza in più. Del resto, in questi giorni sei tu che preferisci giocare in difesa, se negli ultimi tempi ti sei arrabbiato. Cerca di non diventare troppo distaccato e scostante in amore.

Capricorno La Luna è in ottimo aspetto, ma Sole, Mercurio e Venere saranno in opposizione. Non sono giornate difficili, ma potresti accusare più stanchezza del dovuto. Non puoi avere sempre tutto sotto controllo.

Acquario Nella tua vita sociale e relazione è tornata una vitalità che a maggio mancava. Se lo scorso mese pensavi di interrompere una relazione, in questo momento cambierai idea.