Oroscopo Paolo Fox mercoledì 5 Giugno 2024: Cancro solo

Recupererai la giusta grinta e una persona amica ti offrirà il modo di risolvere un problema. Non è vero che sei solo contro tutti.

Luna nel segno. Venere, Giove e Sole favorevoli portano una grande carica di positività, utile per amore e amicizie.

Ogni tanto ti isoli: questo perché hai bisogno di fare il punto della situazione. In amore non mancheranno buone opportunità.

Controlla le spese eccessive. Giove non è più contrario, ma gli inizi dell’anno sono stati problematici. Non fidarti di tutti.

Vergine

L’amore è importante, ma se sei agitato per questioni professionali non riesci a dare il meglio in altri campi.