Oroscopo Paolo Fox, sabato 12 ottobre 2024:

Ariete È un periodo di maggiore consapevolezza e stabilità. Sul lavoro potrebbero nascere nuovi progetti interessanti, mentre in amore, una persona amica potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Attenzione a mettere da parte l’orgoglio

Toro La Luna è dissonante, ma c’è voglia di far valere le proprie idee. Buon momento per lanciare nuovi progetti in autunno, ma fai attenzione alle persone che ti fanno arrabbiare

Gemelli Con la Luna a favore, questo è un ottimo momento per l’amore. Tuttavia, potresti essere un po’ nervoso. Sul lavoro, è necessario recuperare stabilità

Cancro È importante non isolarsi e aprirsi a nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. In amore ci sono perplessità, e alcuni di voi potrebbero decidere di cambiare strada​

Leone La Luna in opposizione consiglia prudenza. Il desiderio di evasione è forte, ma è meglio aspettare la fine del mese per prendere decisioni importanti. Il recupero energetico inizia dal 17

Vergine La giornata porterà dubbi, soprattutto legati a scelte da fare. Sul lavoro, mantieni la calma e non cedere alle provocazioni. In amore, c’è una buona energia per superare eventuali crisi​

Bilancia Grazie a Venere, i rapporti personali sono armoniosi e sereni. Approfitta di questo momento per chiarire eventuali incomprensioni. Buone notizie in arrivo, specialmente per chi lavora nel commercio

Scorpione Sei più sensibile del solito e potresti riflettere profondamente sui tuoi sentimenti. Evita scontri inutili e vivi la serata intensamente. Domenica sarà un giorno per rimettersi in gioco in amore​

Sagittario Una giornata piena di energia e avventura grazie al supporto di Giove. Le cose procedono bene in amore e lavoro, ma è importante non trascurare il riposo

Capricorno Sabato è ideale per mettere in ordine le idee e pianificare il futuro. Prenditi del tempo per riflettere e aspettati qualche sorpresa positiva in serata

Acquario Sabato porta novità inaspettate, ma in senso positivo. Sii aperto alle nuove esperienze e non chiuderti in te stesso, perché potrebbero arrivare opportunità interessanti​