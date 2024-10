Baronissi, Giornata della prevenzione: il 13 ottobre l’Associazione Ippocrate offre visite mediche gratuite

di Redazione ZON

Un vero e proprio Villaggio della Salute sarà allestito domenica 13 ottobre, dalle ore 9.30 alle 13.00, al Parco della Rinascita a Baronissi, con visite mediche ed esami diagnostici gratuiti. L’evento – organizzato dall’Associazione Ippocrate e dall’Humanitas con il patrocinio del Comune – vedrà la presenza di cliniche mobili attrezzate e uno staff di specialisti al servizio della cittadinanza.

Le visite mediche

Sarà possibile effettuare il controllo dei nei, misurare la glicemia, effettuare esami cardiologici (ecg e visita). E ancora sono previste visite delle patologie del cavo orale, screening osteopatico, esami clinici urologici, consulti con psicologo e nutrizionista.

“Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno a favore della prevenzione – spiegano dall’Associazione Ippocrate di Baronissi – offrire ai cittadini un servizio completamente gratuito a tutela della salute è per noi di fondamentale importanza perché ci aiuta a diffondere la cultura della corretta informazione, del benessere e della prevenzione. Ringraziamo l’Humanitas e il presidente Roberto Schiavone per aver messo a disposizione uomini e mezzi, l’amministrazione comunale per la concessione degli spazi. E’ la dimostrazione di come associazioni, enti ed istituzioni possano collaborare efficacemente per il benessere della comunità”.

Per l’accesso ai servizi non occorre prenotazione.