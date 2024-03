Oroscopo Paolo Fox sabato 16 Marzo 2024: Leone risolutivo

La Luna è favorevole, l’amore in recupero. Gli incontri di questo sabato possono essere particolarmente intriganti.

Devi risolvere i problemi di lavoro e vorresti qualcosa di nuovo. In amore è possibile completare discorsi interrotti.

Giornata con la Luna nel segno: concentrati su nuove proposte. Momento ideale per rivoluzionare la tua vita.

Inizio di giornata promettente. In amore oggi ti sentirai pronto a fare delle scelte importanti.

Risolvi ciò che ti interessa entro stasera. Cerca di non innervosirti con una persona Scorpione o Acquario.

Stanchezza in arrivo. Sarebbe il caso di non fare passi falsi tra oggi e domani: momento di nervosismo.

Scorpione

Completa le cose che ti interessano. Facili soluzioni per situazioni rimaste in sospeso. In amore concediti di più.