Oroscopo Paolo Fox Sabato 24 Giugno 2023: Scorpione determinato

Le giornate di sabato e domenica saranno importanti. Molti voi potrebbero godere di qualche occasione per riscattarsi. Se dovete iniziare un nuovo progetto non esitate. Agite

Toro

Le relazioni tra genitori e figli devono essere in un certo modo tutelate: questo è un momento in cui potrebbero nascere delle perplessità. Forse si desidera qualcosa che, almeno per il momento, non si può avere.