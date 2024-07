Oroscopo Paolo Fox mercoledì 3 luglio 2024: Ariete, progetti d’amore

Ariete Controlla la tensione nervosa, sei troppo irruento. A metà mese i progetti di amore e per la casa saranno favoriti.

Toro Rimanda gli impegni importanti. Cambiamenti in amore: il passato ha smarrito una persona che pensavi diversa.

Gemelli Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Con la Luna nel segno non manca una buona carica di vitalità.

Cancro L’ottimismo e l’efficienza non ti mancano: puoi arrivare una bella notizia. In amore hai più possibilità di riuscita.

Leone Dedicati a fondo ai tuoi impegni. Si avvicina la fase più creativa di luglio. Sfruttala.

Vergine Cerca di essere disponibile ed evita ogni contrasto. In questa giornata metti in conto la possibilità di un ritardo.

Bilancia In amore registri ancora alti e bassi: da qualche settimana non sei in perfetta forma e questo crea disturbi.

Scorpione Marte in opposizione porta a qualche scontro diretto con dei familiari e degli amici che non la pensano come te.

Sagittario Hai una grande capacità di azione: supera i dubbi che hai vissuto. Ora arriva il sospirato recupero psicofisico.

Capricorno Spese maggiori, anche per una vacanza. In amore ci vuole pazienza e non sempre è facile.

Acquario Hai forza e capacità di divertirti. Il lavoro è valido, soprattutto se intendi fare qualcosa di diverso rispetto al passato.