Oroscopo Paolo Fox Venerdì 31 Marzo 2023: Vergine affascinante

Se cerchi storie senza impegno, il cielo sostiene. Periodo caldo per la creatività in genere; favoriti nascite, matrimoni e convivenze.

Il lavoro è sottoposto a cambiamenti imprevisti, con pazienza andrà meglio. Perplessità in amore: mantieni vivo il dialogo.

Otterrai conferme entro pochi giorni. In amore c’è un po’ di noia e i nuovi rapporti vanno gestiti con molta cura.

Ottima la forma, grazie al fascino personale: otterrai molto nel lavoro e nello studio. Se sei solo, guardati attorno. Fortuna in arrivo.

Favorite le finanze: le tante proposte in arrivo possono farti raggiungere un traguardo in più. Amore perplesso.

In amore sei nervoso: forse vuoi una persona difficile da raggiungere o già impegnata, c’è un distacco da colmare.

Acquario

Modera nervosismo e insofferenza, che non portano risultati. Tensioni in famiglia, in amore e anche nel lavoro: concentrati di più.