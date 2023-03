Baronissi: consigliera comunale si laurea in Management Pubblico

di Redazione ZON

Novità per il Comune di Baronissi che conta adesso, nello staff dell’Amministrazione Comunale, una consigliera comunale laureata in Management Pubblico presso l’Università “Parthenope” di Napoli. Si tratta dell’Avvocato Funzionario Elisa Galdi.

La Pubblica Amministrazione richiede competenze sempre più avanzate da parte di chi si trova ad affrontare le sfide che la tecnologia pone in essere: una fra tante è la nuova piattaforma di notifiche telematiche. Il sistema offre alle Pubbliche Amministrazioni nuove possibilità che vedono risparmio di tempo ed economie per gli enti, ma senza alcun dubbio queste devono essere conosciute al meglio. L’Università “Parthenope” di Napoli ha quindi fondato il suo Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico dov’è prevista una formazione ad hoc per le future generazioni di manager pubblici.

Oggi, 30 marzo, sono stati proclamati i laureati iscritti al corso frequentato da studenti che provengono da tutta Italia. Anche il comune salernitano di Baronissi, adesso, può vantarsi di avere nell’Amministrazione Comunale la consigliera comunale Avv. Funzionario Elisa Galdi, neolaureata in Management Pubblico.