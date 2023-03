Napoli, Sabatini su Kvara: “Un grande affare”

di Michele Mastia

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Walter Sabatini ha rilasciato dichiarazioni decisamente interessanti sul Napoli e sui suoi acquisti. Su Spalletti: “È un fenomeno”.

Napoli, le parole di Sabatini

“Pafundi mi ha acceso tutte le speranze e le fantasie. Sarà la nostra speranza del calcio. Allora se si hanno qualità così largo ai ragazzi piuttosto che gli stranieri. Purtroppo però in giro non ci sono tanti italiani bravi. Kvara è stato un grande affare, Giuntoli ha fatto un’operazione supersonica. Un’operazione che cambia gli orizzonti di un club. Colpo di grande competenza, sensibilità e fortuna. Il Calcio senza fortuna non esiste. Il Napoli è un’orchestra sincornica, le sincronie che si realizzano in campo sono magnifiche. Spalletti è un fenomeno, è cocciuto e spigoloso, vuole stare addosso ai giocatori con dettagli minimali, e si vede quando la squadra è in campo. Gli azzurri danno spettacolo ed uccidono le partite con allegria e gioco. Un modo di giocare spontaneo ed unico. Il Napoli anche in Europa può fare cose egregie. Mi spiace che il cammino del Napoli in Europa si incroci con le italiane. Massara e Maldini sono amici. Con il Milan ad aprile ci sarà una sequela di partite e non sarà facile”.