Alla scoperta di Ovy, l’assistente virtuale che risponde alle mail

Stamane andiamo alla scoperta di Ovy. Di cosa si tratta? Partiamo dal principio. Userbot, una startup milanese fondata nel 2017 da Antonio Giarrusso che ha fatto debuttare in tutto il mondo Ovy.

Si tratta di un’assistente virtuale che risponde alle mail al posto nostro, a volte intuendo anche il tono della conversazione andando a centrare e contestualizzare la risposta da dare all’interlocutore.

Userboat ha da sempre investito nell’intelligenza artificiale conversazionale. La nuova frontiera per le chiamate vocali e assistenti virtuali dalle parvenze umane. La piattaforma si basa su una tecnologia proprietaria e brevettata basata sull’elaborazione del linguaggio naturale e sul deep learning tramite reti neurali artificiali.

Le risposte elaborate non sono mai date a casaccio, la tecnologia comprende il destinatario ed è addestrata su migliaia di mail e contenuti online. Le risposte generate da Ovy non vengono mai inviate in automatico, ma vengono sempre supervisionate prima dell’invio, cambiando a volte il senso della risposta.

Individuazione del destinatario, creazione di un contenuto pertinente e creazione di una risposta completa e soddisfacente. Il tutto con la possibilità di integrazione con Google Calendar per poter anche calendarizzare e pianificare qualsiasi cosa.

Ovy al momento è disponibile solo su Chrome e Gmail, ma presto sarà disponibile anche per altri browser quali Edge, Firefox e Safari.