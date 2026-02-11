Paestum, alligatore avvistato nei canali vicino agli allevamenti: scattano le operazioni di cattura

di Marisa Fava

Sorpresa e preoccupazione nella zona Laura, dove questa mattina è stato segnalato un alligatore in uno dei canali consortili che attraversano l’area, a pochi passi dagli allevamenti bufalini e non lontano dai celebri Templi.

L’avvistamento nella zona Laura

L’episodio si è verificato nella mattinata del 9 febbraio, quando un imprenditore della zona – titolare di una struttura ricettiva – ha notato il rettile nelle acque del canale denominato “Laura Nuova”. Dopo aver scattato alcune fotografie, l’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme.

L’animale sarebbe stato avvistato mentre nuotava nel canale che costeggia terreni agricoli e allevamenti dove si produce la nota mozzarella di bufala.

Attivata la rete di intervento

Subito dopo la segnalazione sono state allertate le forze dell’ordine e la polizia municipale. È stata quindi attivata una rete di intervento che coinvolge il Consorzio di Bonifica, guardie zoofile, associazioni ambientaliste e volontari, con l’obiettivo di avviare le operazioni di monitoraggio e recupero dell’animale.

Le ipotesi: possibile abbandono

Tra le prime ipotesi al vaglio, quella dell’abbandono: il rettile potrebbe essere stato detenuto illegalmente e successivamente lasciato nel canale, oppure cresciuto in cattività fino a diventare difficile da gestire.

Al momento le operazioni sono in corso per individuare l’esemplare e metterlo in sicurezza, tutelando sia l’incolumità pubblica che il benessere dell’animale.