Palestra Senatore, spogliatoi allagati: scattano verifiche e intervento urgente del Comune

di Marisa Fava

Nuovi disagi alla palestra Senatore, dove nelle ultime settimane si sono registrati problemi agli spogliatoi con episodi di allagamento. La situazione avrebbe avuto origine da scarichi ostruiti e da fuoriuscite d’acqua dai pozzetti di raccordo, con conseguenze immediate sulla fruibilità dei locali e sull’organizzazione delle attività sportive.

L’episodio e la chiusura temporanea

Secondo quanto ricostruito, una segnalazione risale al 21 gennaio: l’acqua avrebbe invaso gli ambienti destinati alle atlete, rendendo necessario un intervento rapido per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate. In via precauzionale, i locali interessati sono stati chiusi temporaneamente per consentire controlli e verifiche tecniche, con l’obiettivo di evitare ulteriori criticità.

Il provvedimento: spurgo e pulizia con affidamento urgente

La risposta del Comune è arrivata attraverso un atto amministrativo che dispone un servizio urgente di spurgo e pulizia affidato a una ditta specializzata. L’importo dell’intervento supera di poco i 1.200 euro. Un’azione tampone per riportare la struttura in condizioni di utilizzo, mentre restano centrali le verifiche sulle cause che hanno determinato l’allagamento.

Le ripercussioni sulle società sportive

La chiusura degli ambienti ha inevitabilmente inciso sulla routine di chi utilizza l’impianto: allenamenti riprogrammati, gestione logistica più complessa e ricorso a soluzioni temporanee. Tra gli utenti cresce il malumore, anche perché – riferiscono in molti – si tratterebbe di un disagio che tende a ripresentarsi nel tempo.

Il nodo impianti sportivi: tra urgenze e interventi strutturali

L’episodio riaccende l’attenzione sullo stato degli impianti sportivi cittadini, tema più volte finito al centro del dibattito pubblico. In attesa di soluzioni strutturali e risolutive, l’emergenza alla Senatore viene gestita con un intervento immediato, mentre si attendono gli esiti delle verifiche tecniche e l’eventuale pianificazione di lavori più incisivi.