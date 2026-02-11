“Salerno in Love” 2026: sul Lungomare Trieste torna il week-end dedicato all’amore

di Marisa Fava

Salerno si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dei sentimenti con la seconda edizione di “Salerno in Love”, l’evento dedicato a San Valentino che animerà il suggestivo Lungomare Trieste.

Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 10 fino a mezzanotte, l’area all’altezza di Santa Teresa si trasformerà in uno spazio dedicato all’amore, tra dolcezze, sapori, creazioni artigianali e momenti di intrattenimento pensati per coppie, famiglie e visitatori.

Un week-end tra eventi, musica e artigianato

Il programma prevede eventi tematici, performance musicali, installazioni scenografiche e iniziative speciali, oltre a un mercatino che valorizzerà l’artigianato di eccellenza e le produzioni locali.

L’obiettivo è offrire un’esperienza coinvolgente in uno dei luoghi simbolo della città, con un percorso che unisce gusto, creatività e intrattenimento in un’atmosfera romantica affacciata sul mare.

Promotori e patrocinio

L’iniziativa è promossa da CNA Salerno, presieduta da Antonio Citro e diretta da Simona Paolillo, ed è ideata e organizzata dall’Associazione Italia Eventi, guidata da Giuseppe Lupo.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Salerno, della Camera di Commercio di Salerno e dell’UNOE – Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

Ingresso libero

La partecipazione è gratuita. Per quattro giorni il lungomare cittadino diventerà così il cuore delle celebrazioni di San Valentino, offrendo un’occasione di incontro e condivisione nel segno dell’amore.