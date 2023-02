PalaSalerno: tre società in gara per l’appalto da 26 milioni di euro

Sono tre le società che si contendono l’appalto del PalaSalerno, il nuovo palazzetto dello sport in Via Allende. Il bando era stato pubblicato un mese fa per l’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori per un importo di 25 milioni di euro.

Il progetto prevede il parziale recupero delle strutture esistenti. Verrà realizzato un palazzetto polifunzionale da 5300 posti a sedere e certificato per competizioni nazionali ed internazionali. Ci saranno aree verdi e sportive all’aperto, sale per congressi e punti ristoro.

Le buste sono state aperte nella giornata di ieri, si legge sul quotidiano ‘La Città’. Sono tre le imprese che saranno prese in esame dalla commissione di gara per gli aspetti tecnici dell’offerta: “Rti” Infratech-Passarelli, il Consorzio Arechi-Samoa e Copat Scarl-Ronga Costruzioni.