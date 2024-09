Palinuro, Dialoghi mediterranei: al via Casa Sanremo OFF con quattro appuntamenti culturali e musicali

di Redazione ZON

Casa Sanremo OFF, spin-off del celebre evento legato al Festival della musica italiana

La chiusura estiva di Dialoghi mediterranei, promette di essere un’occasione unica per vivere serate di alto profilo culturale e musicale, in uno scenario affascinante come quello di Palinuro, incantevole località del Comune di Centola (SA) che sarà la cornice di quattro imperdibili serate dedicate alla cultura, alla musica e alla parola, con la manifestazione Casa Sanremo OFF, spin-off del celebre evento legato al Festival di Sanremo. L’iniziativa, che si svolgerà il 7, 26, 27 e 28 settembre 2024, fa parte del programma Dialoghi Mediterranei, con eventi pensati per celebrare l’arte in tutte le sue forme.

Organizzato dal Consorzio Gruppo Eventi e dal Comune di Centola con il coordinamento artistico di Lillo De Marco, il programma prevede incontri tra parole e musica con personalità di spicco del panorama culturale e musicale italiano. Tra i nomi di punta, Claudio Cecchetto, Pippo Balestrieri, Pino Aprile, Fabio Concato e Simona Molinari.

La manifestazione si terrà a Piazza Virgilio, luogo iconico di Palinuro, che accoglierà ogni sera appuntamenti con parole e musica, culminando con esibizioni musicali degli artisti presenti.

Il programma di Casa Sanremo off

Il 7 settembre, dalle ore 21:00, aprirà la rassegna l’attesissimo Claudio Cecchetto, icona della radiofonia italiana, che dialogherà con la giornalista Grazia Serra. A seguire, dalle ore 23:00, l’energia degli anni ’70, ’80 e ’90 prenderà vita con il format ’70 Nights in video mix con Fabio Bacco & Ory G.

Il 26 settembre, sempre dalle ore 21:00, vedrà come protagonisti Pippo Balestrieri, storico direttore di palco della televisione italiana, e lo scrittore e giornalista Pino Aprile, in dialogo con Grazia Serra. La serata si arricchirà della presenza di due straordinari musicisti Francesco Citera e Angelo Loia.

Il 27 settembre, sarà la volta di Fabio Concato, uno dei cantautori italiani più amati, che racconterà la sua carriera in un incontro intimo, seguito dalla sua esibizione musicale.

La chiusura del programma, il 28 settembre, vedrà protagonista la talentuosa cantautrice Simona Molinari, celebre per la sua capacità di fondere jazz e swing. Anche lei sarà intervistata da Grazia Serra, prima di esibirsi in una performance dal vivo.

Vincenzo Russolillo: “Una nuova idea di estate”

“Casa Sanremo OFF sta portando con successo e grandi soddisfazioni nelle piazze una nuova idea di estate, all’insegna non solo della creatività e dell’arte ma anche della cultura in generale. Riscoprire la potenza della parola, soprattutto per le nuove generazioni, oggi è importantissimo. Siamo felici di questa costruttiva sinergia con il Comune di Centola, a cui ci lega comunione di obiettivi e stessa visione degli eventi. Abbiamo puntato su nomi di spessore, dal grande talento”: ha dichiarato Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi.

“Arricchire il programma di Dialoghi Mediterranei con questi quattro importanti appuntamenti targati Casa Sanremo per noi è motivo di prestigio e di orgoglio. Abbiamo avuto l’intuizione di puntare su questo prestigioso format per ospitare delle personalità importanti del mondo dello spettacolo e della cultura e per promuovere Palinuro e l’intero Comune di Centola attraverso quella che è appunto la Casa del Festival di Sanremo dove saremo ospiti durante il prossimo Festival della Canzone Italiana”: ha dichiarato infine Rosario Pirrone, Sindaco del Comune di Centola.