Pantelleria, l’incendio è ormai domato. Dolo da accertare

Il peggio sembra ormai passato. Questo pare essere il pensiero del sindaco di Pantelleria, il signor Vincenzo Campo. Dopo aver vissuto ore di panico sull’isola del Mediterraneo, ora la situazione pare essere tornata sotto controllo. Ieri pomeriggio infatti è scoppiato un importante incendio che ha preoccupato per diverse ore sia i vigili del fuoco che i civili. Il rogo pare avere origine in due punti distinti, a Gadir ed a Kamma, i quali hanno diviso perfettamente l’isola tra le fiamme. Per finire il vento di scirocco non ha aiutato, favorendo il divulgarsi dell’incendio per diversi ettari di verde.

Sarà appunto per la particolarità dell’accaduto e l’origine in punti diversi del rogo che sia i vigili del fuoco che lo stesso sindaco hanno iniziato a pensare si tratti di un incendio doloso. Il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, ritiene che a Pantelleria sia in atto “un tipico scenario da incendio doloso“. Lo stesso sostiene Campo, il quale aggiunge che “a Pantelleria, come nel 2016, la natura possa coprire l’accaduto e si scoprano i ‘fenomeni’ di questo atto indegno“.

Grazie all’utilizzo di due Canadair e il calo del vento di scirocco, sembra che le fiamme siano ormai state domate. Il lavoro dei vigili del fuoco durato tutta la notte ha dato i suoi frutti, e l’aiuto dato da altri agenti provenienti da Trapani è risultato determinante. Per sicurezza sono stati evacuati una trentina di civili via mare, di cui diciotto di loro sono stati ospiti direttamente del comune.