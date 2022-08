Niccolò Ghedini, morto lo storico avvocato di Silvio Berlusconi

È venuto a mancare all’età di 62 anni Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia. L’avvocato nato a Padova era lo storico consulente legale di Silvio Berlusconi, e insieme a lui ha poi preso il cammino politico. Gravemente malato da tempo di leucemia, negli ultimi mesi ha provato a curarsi nell’ospedale San Raffaele, ricevendo anche recentemente una trapianto di midollo osseo. Nonostante l’operazione sembrasse aver avuto riscontri positivi, il senatore è deceduto al sopraggiungere di una polmonite che ha di fatto complicato irreversibilmente le sue condizioni di salute.

Il cavaliere e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha deciso di commemorare attraverso Facebook il proprio avvocato. “Ci ha lasciato il nostro Niccolò – ha scritto Berlusconi -. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme“. “Cosa possiamo dire di lui? – ha proseguito -. Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori.”

Anche altri esponenti politici hanno deciso di rendere omaggio a Ghedini. Salvini ha scritto su twitter: “Addio a Niccolò Ghedini. Mi stringo al dolore della famiglia e di quanti gli hanno voluto bene“. Ha scelto lo stesso canale di comunicazione anche Renato Brunetta per parlare dell’ormai compianto senatore. “Un abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Niccolò, ci mancherai. Sei e rimarrai amico di una vita”