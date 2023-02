Paola e Chiara: il medley con Merk&Kremont

In occasione della serata delle cover Paola e Chiara si esibiranno con il duo Merk&Kremont. Regaleranno al pubblico dell’Ariston un medley di successi.

Paola e Chiara sono pronte ad infiammare Sanremo 2023 con un medley tutto da ballare. Riproporranno alcune delle hit che hanno scalato le principali classifiche di vendita. Non è nota la scelta delle artiste, ma possiamo provare a fare alcune previsioni.

Il medley di Paola e Chiara

Tutto potrebbe partire da “Amici come prima”, brano che fece guadagnare a Paola e Chiara, la vittoria nel 1997. Immancabile dovrebbe essere anche il tormentone per eccellenza, un successo che ancora oggi fa scatenare le più diverse generazioni, stiamo parlando di “Vamos a bailar(Esta vida nueva)”. Per concludere potrebbe esserci in onore della kermesse musicale, l’omonima “Festival”.

Ecco il testo di “Festival”

Apri un varco di luce sui miei occhi, risvegliami

Batte il tempo, più forte, mi entra dentro, ti sento qui

Questo amore profondo mi travolge, abbracciami

È un amore diverso da ogni cosa, mi piace cosìNo, ora non fermarmi più

Se vuoi ballare vieni su

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magicaVoglio farti felice, voglio amarti per come sei

Questo ritmo che cresce è il mio tempo, tu sei il DJ

Come un fuoco che brucia nel mio cuore, è la vita mia

Alza a tutto volume scaccia questa malinconiaNo, ora non ti aspetto più

Se vuoi ballare salta su

Festival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magicaFestival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magicaFestival, io sento questa musica

Che ci prende l’anima

Festival, sei tu la mia felicità

La mia notte magica