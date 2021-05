Paolo Brosio e Maria Laura hanno annunciato la loro rottura sui social

Storia d’amore al capolinea per Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. I due sono usciti allo scoperto dopo la partecipazione di Brosio al Grande Fratello Vip e da li in poi sono stati ospiti in varie trasmissioni televisive a professare il loro amore. Un amore che ha creato scalpore per per via della grossa differenza d’età: lei 22 anni, lui 64. Per lui, Maria Laura si era sottoposta anche alla macchina della verità.

Potrebbe interessarti:

L’annuncio della rottura è arrivato direttamente dalla modella su Instagram: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”. Infine ha aggiunto: “Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa“. Le sue parole sono state ricondivise anche da Brosio che ha preferito non aggiungere ulteriori commenti. Sui motivi che hanno portato alla fine della loro relazione, sia Brosio che Maria Paola, tuttavia, tacciono.