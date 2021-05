Tutto pronto per i playoff di Serie B. Il regolamento e i match per raggiungere la Serie A: si comincia con Cittadella-Brescia

Un solo posto disponibile per approdare in Serie A e sei squadre a contenderselo: mancano poche ore all’inizio dei playoff di Serie B. Tante squadre agguerrite per raggiungere l’Empoli e la Salernitana nella massimo categoria.

Le squadre partecipanti ai playoff Serie B

3. MONZA 64

4. LECCE 62

5. VENEZIA 59

6. CITTADELLA 57

7. BRESCIA 56

8. CHIEVO 56

Regolamento play off Serie B

La quarta e la quinta classificata prenderanno parte al secondo turno, mentre la quinta sfiderà l’ottava e la sesta la settima già a partire dal primo turno. Si gioca in casa del club meglio piazzato al termine del campionato. In caso di parità si andrà ai tempi supplementarI, ma non ci saranno i rigori. Se la parità persisterà anche dopo i 120 minuti, andrà al turno successivo la squadra meglio classificata.

Nelle semifinali invece si giocherà andata e ritorno: la terza affronterà la vincitrice della precedente sfida tra sesta e settima della Serie B 2020/2021 regolare, la quarta affronta la vincitrice del match tra la quinta e l’ottava. In caso di pareggio niente supplementari, ma varrà la regola della miglior classifica. La finale anche si disputerà in due match, andata e ritorno e le regolo sono le stesse della semifinale.

Le date del playoff di Serie B

CITTADELLA-BRESCIA – Giovedì 13 maggio 2021 ore 18.00

– Giovedì 13 maggio 2021 ore 18.00 VENEZIA-CHIEVO – Giovedì 13 maggio 2021 ore 21.00

SEMIFINALI ANDATA

CITTADELLA/BRESCIA-MONZA – Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30 e giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45

– Lunedì 17 maggio 2021 ore 18,30 e giovedì 20 maggio 2021 ore 20,45 VENEZIA/CHIEVO-LECCE – Lunedì 17 maggio 2021 ore 20,45 e giovedì 20 maggio 2021 ore 18,30

FINALE

ANDATA – Domenica 23 maggio 2021 21,15

– Domenica 23 maggio 2021 21,15 RITORNO – Giovedì 27 maggio 2021 21,30