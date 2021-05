In arrivo la miniserie su Alfredino Rampi. Nel cast, Anna Foglietta e Vinicio Marchioni

Quella di Vermicino è stata una drammatica pagina di storia italiana che ha tenuto con il fiato sospeso un intero Paese. Per la prima volta, infatti, una tragedia veniva seguita dalle telecamere. A distanza di quarant’anni la vicenda di Alfredino Rampi diventa una miniserie di due puntate in onda su Sky. La messa in onda è prevista in due appuntamenti il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Nel cast, Anna Foglietta nei panni di mamma Franca e Vinicio Marchioni che interpreta Nando Broglio, il pompiere che cercò di consolare il bambino;

Francesco Acquaroli è il comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli; Luca Angeletti è il padre di Alfredo, Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone è il vigile del fuoco Marco Faggioli. E ancora, Giacomo Ferrara è Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare Alfredo; Valentina Romani è la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia è il caposquadra del gruppo di speleologi Tullio Bernabei, primo a calarsi nel pozzo.

Riccardo De Filippis è Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino” che fu l’ultimo a introdursi nel pozzo per provare salvare Alfredo; Massimo Dapporto è il Presidente della Repubblica Sandro Pertini.