Papà annega in mare per salvare i due figli: Angri sotto shock

di Rita Milione

Ieri nella chiesa della Collegiata di San Giovanni Battista di Angri si sono svolti i funerali del 49enne Francesco Giordano: il “papà eroe” che ha sacrificato la sua vita per aiutare i figli in difficoltà a causa del mare mosso.

Giordano si è subito tuffato in acqua per salvare la vita ai due figli che gridavano aiuto. Come riporta Salerno notizie, è apparso subito chiaro che il 49enne fosse in condizioni critiche, dopo essere finito sott’acqua forse per un malore legato allo sforzo del nuoto in condizioni estremamente difficili. I bagnini hanno tentato di rianimarlo, così come gli operatori del 118 giunti dopo poco ma, purtroppo, per il 49enne non c’è stato nulla da fare.

“Certe notizie sono difficili da metabolizzare. Quando sei genitore, poi, lo sono ancora di più. Francesco non ce l’ha fatta, dopo essersi tuffato tra le onde sulla spiaggia di Battipaglia per salvare i figli dalla furia del mare. Spero – ha detto il primo cittadino di Angri, Cosimo Ferraioli, ai familiari – che possiate trovare conforto nell’amore che Francesco ha lasciato dietro di sé“.