Mercato San Severino, installata la prima panchina inclusiva

di Redazione ZON

“Grazie alla donazione de Il Sorriso-Associazione Cinofila, la Città di Mercato San Severino mette un altro tassello verso l’ambizioso traguardo della costruzione di una città inclusiva. La panchina, installata dalla De Paco srl, all’interno della Villetta Comunale della frazione Capoluogo, che consente la presenza anche di persone in carrozzella è il simbolo dell’integrazione e delle pari opportunità, perchè anche con i piccoli gesti è possibile abbattere enormi mura di isolamento. Nei prossimi mesi, in altri parchi del nostro Comune, d’intesa con l’Associazione e grazie alla sensibilità del Presidente Avv. Carmelo Cotini, saranno installate panchine simili a quella che oggi abbiamo consegnato a tutta la nostra comunità.” E’ quanto dichiara il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

“Non a caso”, continua Peppe Albano, Consigliere delegato alle Politiche Sociali, “abbiamo voluto installare questa panchina a pochi metri dalla giostrina dedicata ai bambini disabili, proprio per creare un filo continuo di attenzione nei confronti delle persone meno fortunate, alle quali dobbiamo garantire pari diritti nel poter godere di una passeggiata nel parco come di una chiacchierata tra amici. C’è ancora tanto da fare, perchè tutte le città, non solo Mercato San Severino, sono ancora irte di ostacoli per le persone disabili, ma il nostro obiettivo è quello di eliminare, ogni giorno, un ostacolo, senza fermarci mai.”