Al “Tardini”, Parma-Lazio si affronteranno nel pomeriggio della domenica di Serie A: le probabili formazioni della partita

Parma-Lazio scenderanno in campo alle 18.00 nel pomeriggio della ventitreesima domenica di Serie A. I capitolini saranno decimati per via di qualche assenza per infortunio e squalifica. Prima del big match contro l’Inter della prossima settimana, gli uomini di Inzaghi cercheranno di conquistare i tre punti, per non perdere il treno scudetto.

I ducali stanno affrontando il problema Gervinho, non convocato da D’Aversa. Il tecnico recupera anche Kulusevski, che dovrebbe partire però dalla panchina.

Il fischio del match è previsto alle ore 18.00.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio